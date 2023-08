Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230821-2-pdnms Zeugen nach PKW Bränden in Nortorf gesucht

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der letzten Woche kam es zu mehreren Bränden in Nortorf, wobei PKW zum Teil vollständig zerstört wurden.

Am 16.08.2023 wurden gegen 00.20 Uhr insgesamt drei PKW in der Lerchenstraße in Nortorf durch Feuer erheblich beschädigt. Die FFW Nortorf konnte die Brände löschen, außer den drei zerstörten PKW, die auf Privatparkplätzen für Anwohner standen, wurden keine weiteren Objekte vom Feuer beschädigt. Es lagen hier keine Hinweise für einen technischen Defekt vor, ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat, müssen weitere Ermittlungen ergeben.

Am Sonntag den 20.08.2023 wurde die FFW Nortorf erneut zu einem PKW Brand angefordert, gegen 01.30 Uhr bemerkten Anwohner in der Straße Achtern Knick in Nortorf ein Feuer in einem Carport. Auch hierbei entstand am PKW erheblicher Schaden.

In beiden geschilderten Fällen hat die Kriminalpolizei Rendsburg die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Wer hat in den beiden Nächten verdächtige Beobachtungen in Nortorf machen können, wem sind Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich der Lerchenstraße am 16.08.2023 und in der Straße Achtern Knick am 20.08.2023 aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell