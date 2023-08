Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230817-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl von drei Traktoren in Dätgen gesucht

Dätgen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 17.08.2023 gegen 01.30 Uhr wurden drei neue John Deere Traktoren von dem Firmengelände der REBO Landmaschinen GmbH in der Bürgermeister-Ehlbeck-Straße in Dätgen von unbekannten Tätern gestohlen.

Die Täter fuhren anschließend in Richtung Bordesholm mit den Traktoren davon.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifenwagen konnte ein erster gestohlener Traktor schließlich in der Straße Wilhelmhöhe in Dätgen aufgefunden werden, der Täter war nicht mehr vor Ort. Die beiden anderen gestohlenen Traktoren konnten danach in der Straße Fuchsschwanz in Schönbek, versteckt auf einer Wiese, aufgefunden werden. Auch hier waren die Täter flüchtig.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, wer hat die drei Fahrer der gestohlenen Trecker am 17.08.2023 gegen 01.30 Uhr im beschriebenen Bereich gesehen, wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.



Sönke Petersen

