Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230815-3-pdnms Geschädigter und Zeugen nach Diebstahl in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Ein Zeuge im Schwimmbad in der Preußerstraße in Eckernförde konnte aus dem Schwimmbad heraus beobachten, wie zwei Männer einem älteren Passanten eine Geldbörse aus der Jackentasche am 10.08.2023 gegen 14.00 Uhr stahlen.

Zuvor hatten die beiden Täter schon bei anderen Passanten versucht, die Jackentaschen abzutasten.

Nachdem die beiden Täter die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen hatten, gingen diese Richtung Südstrand davon. Der bestohlene ältere Mann hat den Diebstahl nicht bemerkt und ging auch weiter.

Die beiden Täter waren beide männlich, hatten ein südländischen Erscheinungsbild, einer hatte dunkle kurze Haare, der andere hatte lockige dunkle Haare zum Zopf gebunden. Der mit den kurzen Haaren trug ein schwarzes Shirt und eine dunkle Hose, der mit den lockigen Haaren war schmächtig, trug ein Cap und trug ein graues Shirt. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach dem geschädigten älteren Mann, dem die Geldbörse gestohlen wurde sowie auch nach weiteren Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch an die 04351-89212600.

