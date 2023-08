Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230815-1-pdnms Feuer auf dem Recyclinghof in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 15.08.2023 kam es gegen 12.05 Uhr zu einem Feuer in einer Zerkleinerungsanlage auf dem Recyclinghof in der Leinestraße in Neumünster, verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Gegen 13.30 Uhr hatte die Berufsfeuerwehr Neumünster das Feuer unter Kontrolle, lediglich die Maschine wurde bei dem Feuer beschädigt, es entstand kein Gebäudeschaden. Wieso das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Während der Löscharbeiten musste die Leinestraße zwischen dem Autohof und dem Recyclinghof komplett gesperrt werden.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

