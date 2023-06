Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend kollidierten ein Pkw und ein Fahrradfahrer an der Einmündung der Hesseröder Straße in die Straße An der Bleiche. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich hierbei. Ermittlungen wurden eingeleitet, um zu klären, welches Fehlverhalten zum Unfall führte. Zu Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses kam es nicht.

