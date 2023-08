Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230816-1-pdnms Gaststättenkontrolle in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag zwischen 17.00 - 19.00 Uhr hatte die Stadt Neumünster um Unterstützung bei einer Kontrolle von zwei Objekten in der Kieler Straße in Neumünster ersucht, hier sollte überprüft werden, ob bereits erteilte Auflagen eingehalten wurden, nachdem diese Objekte bereits im März bei einer Kontrolle aufgefallen waren. Bei den Objekten handelte es sich um Gaststätten / Teestuben, Hauptziel der Kontrolle war es zu überprüfen, ob es dort zum Ausschank von alkoholischen Getränken kommt und ob dort Lebensmittelzubereitungen und Verkauf stattfand, denn hierfür gab es für die beiden Objekte keine gewerbliche Konzession.

Bei der Kontrolle konnte an einem Objekt in der Kieler Straße festgestellt werden, dass gegen die Auflagen verstoßen wurde. Weiter fanden die Beamten in einem Hinterzimmer drei illegale Geldspielautomaten sowie einen Wettterminal, diese wurden durch die Kriminalpolizei Neumünster nach richterlicher Anordnung beschlagnahmt und abtransportiert. Das zweite Objekt in der Kieler Straße wurde offensichtlich bereits aufgegeben, dieses stand leer.

Es waren insgesamt 28 Beamte des 2. Polizeirevier Neumünster und der Kriminalpolizei eingesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell