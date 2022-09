Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kiosk - Zigaretten entwendet

Troisdorf (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (29.09.2022) zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde in einen Kiosk an der Straße "Am Bürgerhaus" in Troisdorf eingebrochen.

Der bislang unbekannte Täter hebelte die Eingangstür des Kiosks auf und entwendete mehrere Zigarettenschachteln und Tabak in einem Wert von etwa 2000 Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241-5413221 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell