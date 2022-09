Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Überfall auf Pfandleihhaus - Tatverdächtiger festgenommen

Siegburg (ots)

Am Mittwochmittag (28.09.2022) wurde ein Pfandleihhaus in Siegburg an der Holzgasse überfallen. Gegen 13:30 Uhr betrat eine männliche, maskierte Person das Geschäft und sah sich zunächst die Vitrinen an. Plötzlich schlug er wortlos mit einer Axt auf eine der Vitrinen ein. Nachdem er Schmuck in einem Wert von etwa 300 Euro entnommen hatte, flüchtete er aus dem Laden.

Der 55-jährige Geschäftsinhaber, der sich während des Überfalls in seinem Büro befand, hörte nur die Schreie seiner Mitarbeiterin. Zusammen mit einer 25-jährigen Zeugin, die den Überfall bemerkt hatte, nahmen sie zu Fuß die Verfolgung des Flüchtigen auf. Ein weiterer Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, stellte sich dem Tatverdächtigen in den Weg. Nachdem er jedoch mit der Axt bedroht wurde, ließ er den Räuber passieren. Im Bereich der Straße "Kleiberg" verloren sie den Tatverdächtigen aus den Augen.

Nachdem sich die 25-Jährige im nahen Umfeld umgesehen hatte, fand sie im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses, in einer Tujahecke versteckt, Oberbekleidung, die der Tatverdächtige mutmaßlich wechselte, einen Rucksack, einen Nothammer und die Tatbeute. Alle Gegenstände wurden von den hinzugerufenen Polizeibeamten spurenschonend sichergestellt.

Während umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte eine männliche Person, auf die die zuvor angegebene Personenbeschreibung passte, im Bereich der Alfred-Keller-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Sein Gesicht und seine Kleidung waren mit Erdanhaftungen bedeckt. Zudem schwitzte er stark. Nach widersprüchlichen Angaben wurde der 21-jährige Lohmarer vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell