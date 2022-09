Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Firmentresor aufgetrennt - Täter ohne Beute flüchtig

Hennef (ots)

Viel Aufwand mussten unbekannte Einbrecher in der Dienstagnacht (27. September) betreiben, um an den Tresor einer Firma an der Irmenbitze in Hennef-Uckerath zu gelangen. Die Mühen hatten sich nach bisherigen Erkenntnisse nicht gelohnt, der Tresor war leer.

In der Zeit zwischen 00.45 Uhr und 07.00 Uhr sind die Einbrecher vermutlich über den Zaun der Firma geklettert. Anschließend brachen sie den Personendurchgang eines Rolltores auf und gelangten so in den Produktionsbereich des Unternehmens. Von dort aus versuchten sie auf verschiedenen Wegen in den Verwaltungstrakt zu gelangen. Nach einigen Fehlversuchen an Fenstern und Türen schafften sie es, eine Tür aufzubrechen. Zunächst betraten sie den Serverraum der Firma und machten sich an einem verschlossenen Serverschrank zu schaffen. Nachdem dieser gewaltsam geöffnet worden war und die Diebe festgestellt hatten, dass dort keine Beute zu machen war, zogen sie weiter. In einem Lagerraum fanden sie schließlich einen Tresor. Mit einem unbekannten Werkzeug schnitten sie ein Loch in den Wertschrank, um auch dort festzustellen, dass nichts zu holen ist.

Die Einbrecher verließen das Firmengelände, vermutlich ohne Beute, in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

