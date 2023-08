POL-NMS: 230821-1-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Elsdorf-Westermühlen gesucht

Schönhagen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Vom 10.08.2023, 22.15 Uhr bis zum 11.08.2023, 08.15 Uhr drangen unbekannte Täter in das Touristikbüro in der Strandstraße in Schönhagen ein und stahlen dort einen Tresor mit einem mittleren vierstelligen Betrag an Bargeld. Das Touristikbüro befindet sich im ersten Stock eines Gebäudes in der Strandstraße in Sackgassenlage, direkt an der Strandpromenade. Der oder ...

