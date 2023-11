Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Vandalismus im Stadtbad

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (02.11.2023) 11.00 Uhr und Freitag (03.11.2023) 08.30 Uhr drangen noch unbekannte Täter in das Stadtbad in der Graf-Hartmann-Straße in Markgröningen ein. Die Unbekannte warfen unter anderem Plastikstühle, die sich im Bad befanden, sowie einen zuvor entleerten Feuerlöscher in das Schwimmbecken. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen.

