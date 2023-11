Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (03.11.2023) ereignete sich gegen 10.15 Uhr auf der Landesstraße 1125 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen sucht. Ein 74 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr die L 1125 von Murr kommend und hielt an der Ampel auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim bei "Rot" an. Aus noch unbekannter Ursache fuhr ihr in der Folge ein noch unbekannter Transporter-Lenker auf. Nach dem Unfall stiegen beide Beteiligte aus ihren Fahrzeugen aus. Der Unbekannte machte sich kurz an der Heckstoßstange des BMW zu schaffen, gab vor, dass kein Sachschaden entstanden sei, setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr davon. Am BMW dürfte jedoch ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstanden sein. Bei dem Transporter könnte es sich um ein Fahrzeug eines Paketdienstes gehandelt haben. Der Fahrer soll zwischen 35 und 40 Jahren alt und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er hat schwarze Haare und trug schwarze Kleidung.

