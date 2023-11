Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen nach Unfall zwischen Lkw und Pkw gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 38 Jahre alter Lkw-Lenker war am Donnerstag (02.11.2023) gegen 11:45 Uhr in Holzgerlingen in der Erlachstraße in Richtung Schönaich unterwegs, als er kurz nach der Einmündung in den Bruchrainweg sein Fahrzeug stoppte. In der Folge kollidierte eine hinter dem 38-Jährigen fahrende 24 Jahre alte Hyundai-Lenkerin mit dem Lkw. Da bisher nicht abschließend geklärt werden konnte, ob der Lkw rückwärtsfuhr, um zu Rangieren oder ob die 24-Jährige auf den Lkw auffuhr, sucht das Polizeirevier Böblingen Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

