Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verfassungsfeindliche Graffiti in Bad Kleinen

Bad Kleinen (ots)

Am 31. Juli wurde die Polizei über mehrere Graffiti in Bad Kleinen informiert. Beschmiert wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag unter anderem zwei Bushaltestellen in der Wismarschen Straße. Die Graffiti wurden in blauer, roter und weißer Farbe aufgesprüht und waren zumeist etwa 50 x 30 cm groß. Einige Schmierereien bilden Schriftzüge mit verfassungsfeindlichem Inhalt ab. In der Schulstraße und An der Feldhecke wurden auch einige Stromkästen mit solchen Graffiti festgestellt. Seit Mitte Juni ist dies nun die dritte Anzeige, die die Polizei aufgrund von verfassungsfeindlichen Schmierereien in Bad Kleinen aufnimmt. Ob zwischen diesen Taten Zusammenhänge bestehen, ist Teil der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Hierzu hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen im Bereich der erwähnten Straßen festgestellt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

