Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Wohnungseinbruch in der Uhlandstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (01.11.2023) 13:00 Uhr und Donnerstag (02.11.2023) 14:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße in Erdmannhausen ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Noch unklar ist, ob die Täter etwas gestohlen haben. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

