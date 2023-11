POL-LB: Besigheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand zwischen Dienstag und Donnerstag (31.10.2023 - 02.11.2023) an einem Schulgebäude in der Marienstraße in Magstadt. Noch unbekannte Personen hatten dort die Glasscheiben zweier Fenster sowie einer Türe mutwillig beschädigt. Der Polizeiposten Maichingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 204050 oder per Mail an ...

mehr