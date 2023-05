Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchter Einbruch

Augsburg (ots)

Spickel - Am vergangenen Samstag (20.05.2023) versuchte ein bislang unbekannter Täter erfolglos in ein Einfamilienhaus in der Carron-du-Val-Straße einzudringen.

Gegen 21.45 Uhr bemerkten Bewohner Geräusche und einen bislang Unbekannten auf dem Grundstück und verständigten die Polizei. Der Unbekannte flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei über das angrenzende Grundstück. Im Rahmen der Fahndung wurde auch eine Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

