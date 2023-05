POL Schwaben Nord: Einbruch in Bürogebäude

Augsburg (ots) - Innenstadt- In der Nacht von Donnerstag (18.05.2023), 23.45 Uhr auf Freitag, 09.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Toilettenfenster in eine Gaststätte in der Ulmer Straße ein. Sie entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der ...

mehr