Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Montag, 18. Juli, wurde einem älteren Mann, gegen 17 Uhr, in der Nähe des Garagenkomplexes Am Neuen Ufer, das Fahrrad gestohlen. Es handelt sich dabei um ein weiß, graues Mountainbike der Marke Serious. Der Täter legte das Rad dann an einem in der Nähe befindlichen Kindergarten wieder ab. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und sucht nun den Eigentümer. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell