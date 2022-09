LPI-NDH: Wohnungstür eingetreten und Wohnung verwüstet

Bad Langensalza (ots) - Ein bisher unbekannter Mann befuhr gestern gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Fußweg in der Mühlhäuser Straße in Richtung Wiebeckplatz. Als dieser eine Engstelle passierte, kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten VW. Ungehindert davon setzte der Mann seine Fahrt fort. ...

mehr