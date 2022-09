Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pfandflaschen und Getränkedosen aus Garten gestohlen

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

Auf Pfandflaschen hatten es in der Nacht zu Mittwoch zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren in Schlotheim abgesehen. Sie drangen in zwei Gärten einer Gartenanlage in der Straße des Friedens ein. Dort erbeuteten sie neben zahlreichen Pfandflaschen auch mehrere Getränkedosen. Ein Zeuge erkannte die Täter und verständigte die Polizei. Gegen die Beiden wird nun wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell