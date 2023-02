Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in das Jugendclubheim ein

Immendingen (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, sind Unbekannte in das Jugendclubheim in der Donaustraße eingebrochen und haben hierbei einen Schaden verursacht. Die Täter drückten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoß auf und gelangten in die Innenräume. Dort konsumierten sie Getränke, rauchten Zigaretten und verbreiteten eine Unordnung. Beim Verlassen nahmen die Unbekannten eine Spielekonsole und 100 Euro Bargeld aus der Jugendkasse mit. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, entgegen.

