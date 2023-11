Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der B27

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (02.11.2023) ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Schöllerstraße und der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen. Eine 39-jährige Audi-Lenkerin stand in der Schöllerstraße an der Ampel und wollte nach links auf die B27 in Richtung Heilbronn abbiegen. Auf der B 27 herrschte sehr hohes Verkehrsaufkommen und der Kreuzungsbereich war blockiert. Nachdem ein Kleinwagen den Kreuzungsbereich frei gemacht hatte, fuhr die Audi-Lenkerin los. Nahezu zeitgleich setzte sich ein 20-Jähriger in einem Ford in Bewegung, der die B 27 Richtung Ludwigsburg befuhr. In der Folge prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die B 27 zeitweise voll gesperrt werden musste. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell