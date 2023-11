Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (02.11.2023) gegen 17:40 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen ereignete. Ein noch unbekannter Lenker eines blauen BMW fuhr in Richtung Herrenberger Straße und überholte einen ebenfalls noch unbekannten Pkw. Während des Überholvorgangs fuhr der BMW-Lenker auf der Gegenfahrbahn. Ein ihm dort entgegenkommender noch unbekannter Fahrer eines dunklen VW Polo musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern. Ein hinter dem VW fahrender 54 Jahre alter Mercedes-Lenker bremste ebenfalls stark ab. Einer nachfolgenden 23-jährigen Opel-Fahrerin sowie einem 28 Jahre alten Audi-Lenker gelang es nicht rechtzeitig zu bremsen. In der Folge kam es aufgrund des Überholmanövers zur Kollision zwischen dem Mercedes, dem Opel und dem Audi. Der unbekannte BMW-Lenker fuhr weiter in Richtung Herrenberger Straße, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro zu kümmern. Der Lenker des VW Polo, der die nachfolgende Kollision mutmaßlich nicht bemerkte, fuhr ebenfalls weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den noch unbekannten Pkws und deren Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

