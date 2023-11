Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Dreister Ladendieb in Drogeriemarkt

Ludwigsburg (ots)

Mit Waren im Wert von über 800 Euro machte sich ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (02.11.2023) in Bondorf davon. Gegen 15 Uhr hatte der Unbekannte einen Drogeriemarkt in der Hailfinger Straße betreten und über 50 Packungen Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten in eine besonders präparierte Tasche gepackt. In der Annahme, auf diesem Weg den Diebstahlsalarm zu umgehen, verließ der Täter kurz darauf das Geschäft. Der Alarm ertönte jedoch trotzdem und eine Angestellte wurde auf den Mann aufmerksam, der eine weiße Schirmmütze und eine grüne Regenjacke trug. Trotz der wachsamen Angestellten gelang dem Täter die Flucht zu Fuß in Richtung des Gewerbegebiets. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gäu in Verbindung zu setzen.

