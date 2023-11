Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (02.11.2023) brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Alte Schöckinger Straße in Hemmingen ein. Den Einbrecher gelang es, sich über eine Terrassentür Zutritt in das Innere zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie vermutlich nahezu das gesamte Haus. Sie stahlen eine Kamera sowie Zubehör und eine Jacke in vierstelligem Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

