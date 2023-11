Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro wechselte am Donnerstag (02.11.2023) zwischen 19.20 Uhr und 21.30 Uhr in der Schönblickstraße in Münchingen auf illegale Weise den Besitzer. Einbrecher verschafften sich über ein Fenster, das sie aufhebelten, Zutritt in ein Wohnhaus, durchsuchten es und stahlen die Wertgegenstände. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

