POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Tödlich verletzt wurde eine 66 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstag (02.11.2023) in der Bahnhofstraße in Leonberg, als sie gegen 10:10 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Die 66-Jährige betrat die Fahrbahn und wurde von einem Linienbus erfasst. Der 60 Jahre alter Bus-Lenker hatte ...

mehr