POL Schwaben Nord: Betrunken unterwegs

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (21.08.2023) ereignete sich eine Unfallflucht in der Neuburger Straße. Gegen 12.15 Uhr war eine 41-Jährige mit ihrem Skoda auf der Neuburger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Ein bislang unbekannter Golf-Fahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung und touchierte den Außenspiegel der 41-Jährigen. Während die 41-Jährige umgehend stehen blieb, entfernte ...

