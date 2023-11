Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 27, Gemarkung Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.11.2023) um 14:42 Uhr befuhr die 59-jährige Lenkerin eines Peugeot die rechte Fahrspur der Frankfurter Straße (Bundesstraße 27) von Bietigheim-Bissingen kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. An der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord missachtete die 59-Jährige das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 68-Jährigen, der von der Bundesstraße 27 auf die Bundesautobahn 81 fahren wollte. Der Peugeot drehte sich daraufhin mehrfach und kam nach der Berührung mit einem VW sowie einem Krankentransportwagen auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Krankentransportwagen und der VW wollten ebenfalls von der Bundesstraße 27 auf die Bundesautobahn 81 fahren. Die Fahrerin des Peugeot kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 68-jährige Fahrer des Mercedes, dessen 59-jährige Beifahrerin, die ein- und dreijährigen Mitfahrer sowie die 36-jährige Mitfahrerin kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 30-jährige Fahrer des VW wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 21-jährige Fahrer des Krankentransports, der Mitfahrer sowie der Patient wurden nicht verletzt und konnten die Fahrt fortsetzen. Der Peugeot und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

