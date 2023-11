Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Festnahme eines Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Marbach am Neckar haben am Dienstag (31.10.2023) einen 38-jährigen Mann festgenommen, nachdem er gegen 19:30 Uhr in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr eine gefährliche Körperverletzung begangen haben soll. Vermutlich eskalierte ein Streit um Geld, weshalb der Tatverdächtige seinem 25-jährigen Bekannten mit einem Klappspaten auf den Kopf geschlagen haben soll. Dadurch wurde der 25-Jährige schwer verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den mutmaßlichen Täter ein Vollstreckungshaftbefehl in anderer Sache vorlag, weshalb er am Mittwoch (01.11.2023) in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell