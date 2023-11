Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Sonnensegel auf Schulhof beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen zerschnitten zwischen Mittwoch, 11:00 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr (01./02.11.2023) das Sonnensegel, welches über einer Sitzgruppe auf einem Schulhof in der Friedrichstraße in Kirchheim am Neckar gespannt ist. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07143 891060 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

