POL-LB: Kirchheim am Neckar: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in der Halloween-Nacht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag, 15:00 Uhr und Mittwoch, 08:00 Uhr (31.10./01.11.2023) begingen noch unbekannte Personen gleich mehrere Sachbeschädigungen in Kirchheim am Neckar. Im Zeisigweg wurden mit grüner Sprühfarbe Graffitis auf einer Doppelgarage und einem Toilettenhäuschen angebracht. Zu erkennen war hier die Zahlenfolge 366, die sich vermutlich von der Postleitzahl von Kirchheim am Neckar ableitet (74366). Im unweit entfernten Schwalbenweg wurden ebenfalls eine Doppelgarage sowie eine Trafostation beschmiert. In etwa zwei Meter hohen Buchstaben wurde das Wort KIRCHHEIM mit schwarzer Farbe aufgesprüht, daneben in grüner Farbe erneut die Ziffern 366. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07143 891060 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar zu melden.

