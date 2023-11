Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte durchwühlen Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (03.11.2023) gegen 05.30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Personen in einem VW einer Nachbarin. Die Männer durchwühlten den PKW. Als die Unbekannten den Zeugen bemerkten, nahmen sie Reißaus. Es soll sich um zwei junge Männer handeln, die hell gekleidet waren und dunkle Haare hatten. Vermutlich stahlen die Täter nichts aus dem Fahrzeug. Wie sie sich Zutritt in den Wagen verschafften, steht abschließend noch nicht fest. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

