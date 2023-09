POL-Bremerhaven: Drei E-Bikes aus Schuppen gestohlen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Nach zwei Raubüberfällen, die sich am späten Samstagabend sowie am frühen Montagmorgen in Bremerhaven ereignet haben, ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Die erste Tat ereignete sich am Samstag, 9. September, gegen 23.30 Uhr im Bereich der Hanna-Wolff-Brücke. Diese ...

