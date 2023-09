Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte öffnen Motorhaube und entwenden Bauteil aus Mercedes

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstag, 12. September, ein Auto an der Van-Heukelum-Straße im Bremerhavener Stadtteil Lehe aufgebrochen und ein Teil aus dem Motorraum entwendet. Der Fahrer des Mercedes hatte den Wagen gegen 11.40 Uhr unweit des Wendeplatzes am nordwestlichen Ende der Straße abgestellt. Als er gegen 22.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Aufbruchspuren fest. Zudem zeigte ihm der Bordcomputer an, dass ein technischer Defekt vorläge. Als der Fahrer die Motorhaube öffnete, bemerkte er das Fehlen eines wichtigen Fahrzeugteils. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-3221 bei der Polizei zu melden.

