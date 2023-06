Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Unerlaubter Umgang mit Abfällen und Verstoß gegen internationale Meeresumweltvorschriften

Waldeck (ots)

Am 27. Juni 2023 wurde durch Beamte der Wasserschutzpolizei Sassnitz ein unter der Flagge Bahamas fahrendes Seeschiff im Hafen Mukran-Port einer Schiffskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass Ölrückstände in einem nicht dafür vorgesehenen Tank gelagert wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund wurden Strafverfahren gegen den Kapitän und den Chefingenieur eingeleitet und im Zusammenhang damit Sicherheitsleistungen von insgesamt 14.674,- EUR erhoben. Wegen fehlender Dokumentation von Betriebsvorgängen im Öltagebuch wurde gegen den Ingenieur außerdem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, verbunden mit einer weiteren Sicherheitsleistung in Höhe von 1.053 EUR, eröffnet.

