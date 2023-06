Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Yachthafen der Lagunenstadt Ueckermünde

In den Abendstunden des 24.06.2023 kam es zu einer Gewässerverunreinigung im Bereich des Yachthafen der Lagunenstadt in Ueckermünde. Ein Zeuge meldete eine dem Anschein nach ölhaltige Verunreinigung von ca. 75m x 100m an der Gewässeroberfläche des Sportboothafen. Die Beamten der Wasserschutzpolizei Wolgast sicherten entsprechende Wasserproben und führten weitere Ermittlungen vor Ort durch. Eine Strafanzeige gegen unbekannt wurde aufgenommen und die zuständige Umweltbehörde verständigt. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde eine Ölsperre zwischen dem Fluss Uecker und dem Yachthafen Lagunenstadt ausgebracht, um die Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern.Durch das Ausbringen der Sperre war es Wasserfahrzeugen nicht mehr möglich, in und aus dem Yachthafen zu gelangen. Daher wurde von der Verkehrszentrale Warnemünde mittels Seefunk der Schifffahrt die Sperrung der Zufahrt bekannt gemacht. Am 25.06.2023 um 08:25 Uhr wurde die Sperre halbseitig geöffnet, so das ein Ein und Auslaufen wieder gewährleistet ist. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

