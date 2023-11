Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar (Kreisverkehr L 2254/K 1627): Alkoholisierter Fahrer überfährt Kreisverkehr und verursacht Sachschaden - Beifahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (04.11.2023) kam es gegen 20:47 Uhr auf der L 2254 in Kirchheim am Neckar im Bereich des Kreisverkehrs zur K 1627 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei überfuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz (A-Klasse) den Kreisverkehr, verursachte Sachschaden an Verkehrszeichen und Bäumen. Der Fahrer setzte seine Fahrt unmittelbar Richtung Heilbronn fort und flüchtete. Im Bereich Hausen konnte der Pkw durch eine Streife des Polizeipräsidiums Heilbronn festgestellt und die vier Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Beifahrer wurde durch die vorherige Kollision leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Gesamtschaden in Höhe von 7.500 Euro. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und Fahndung waren sowohl Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg als auch des Polizeipräsidiums Heilbronn beteiligt. Die Ermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

