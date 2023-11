Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unterriexingen: Zeugen zu Sachbeschädigung an Linienbus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (04.11.2023) gegen 20:10 Uhr wurde die linke hintere Scheibe eines Linienbusses durch den Wurf eines unbekannten harten Gegenstands beschädigt. Der Vorfall geschah kurz vor Ortsausgang Unterriexingen in Fahrtrichtung Oberriexingen. Der Busfahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, bis er von Passagieren auf den Schaden hingewiesen wurde. Laut Insassen könnte der Wurf aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus erfolgt sein, die zum Tatzeitpunkt durch Insassen am Fahrbahnrand bemerkt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können (Telefon 07042 941-0 oder vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de).

