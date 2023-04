Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (171/2023) Unfallflucht in Hann. Münden - Polizei sucht nach Fahrerin eines Mitsubishi Colt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Veckerhäger Straße / Wilhelmshäuser Straße, Höhe Fuldabrückenstraße Montag, 03. April 2023, gegen 05.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (as) - Auf der Veckerhäger Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen vergangener Woche (03.04.23) eine Unfallflucht im Einmündungsbereich zur Fuldabrückenstraße. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Ford Focus wurde dabei leicht verletzt. Die vermeintliche Unfallverursacherin entkam unerkannt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befanden sich der 28-jährige Fahrer des Ford Focus mit seinem 20 Jahre alten Kollegen gegen 05.40 Uhr auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte, als ihnen ein hellblauer oder türkisblauer Mitsubishi Colt aus der Veckerhäger Straße entgegenkam und beim Linkseinbiegen in die Fuldabrückenstraße, mutmaßlich aufgrund von Unaufmerksamkeit, die Vorfahrt nahm.

Um eine Kollision zu verhindern, wich der Ford-Fahrer dem vor ihm einbiegenden Mitsubishi nach rechts aus und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, wie ihm ein Arzt später attestierte. Ein Schaden an seinem Pkw konnte zunächst nicht festgestellt werden.

Wenige Augenblicke nach der Beinahe-Kollision stieg die Beifahrerin aus dem Mitsubishi aus und räumte den Verstoß der mutmaßlich jungen Fahrerin gegenüber dem 28-Jährigen reumütig ein. Nach einer kurzen Unterhaltung setzte sie sich in einem unbeobachteten Moment jedoch wieder in ihren Pkw und fuhr davon. Die Fahrerin des Mitsubishi blieb derweil unerkannt.

In seiner Vernehmung gab der Geschädigte zu Protokoll, dass es sich bei der Fahrerin mutmaßlich um die Tochter der Aussteigenden gehandelt haben könnte, die lediglich mit kleiner Statur beschrieben werden konnte.

Die Beifahrerin und vermeintliche Mutter der Fahrerin trug an jenem Morgen eine Bommelmütze, eine blaue Jacke (ähnlich einer Fließjacke) und eine dunkle Hose (vermutlich Jeans).

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 zu melden. Zur Klärung des Sachverhalts wird insbesondere die beschriebene Beifahrerin gebeten, sich unter der genannten Rufnummer mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell