Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen/Nufringen: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (04.11.2023) zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr versuchten noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Lettenäckerweg in Mötzingen einzubrechen. Die Unbekannten versuchten sich über die Garage Zutritt ins Innere des Hauses zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang. Am selben Tag kam es zwischen 18.00 Uhr und 23.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Fichtenstraße in Nufringen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und gelangte so in das Haus. Sie durchsuchten ein Zimmer und entwendeten Uhren, deren Wert abschließend noch nicht feststeht. Darüber hinaus schlugen auch im Forchenweg in Nufringen noch unbekannte Täter zu. Es war ihnen möglich ein Fenster eines Wohnhauses aufzudrücken. Anschließend stahlen sie Schmuck und Bargeld in vierstelligem Gesamtwert. Alle drei Taten könnten durch dieselben Täter begangen worden sein. Der entstandene Gesamtsachschaden steht noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

