Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Baumaterialien in Brand gesetzt ++ Seevetal/A1 - Ins Schleudern geraten ++ Stelle - Zeugensuche nach Unfallflucht

Buchholz/Holm-Seppensen (ots)

Baumaterialien in Brand gesetzt

Heute, 6.10.2023, gegen 2:15 Uhr, meldete ein Anwohner Feuer an der Straße In der Twiete. In Höhe der Einmündung in die Straße Seppenser Mühlenweg hatten Unbekannte offenbar Baustellenabsperrungen und Baumaterialien in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/A1 - Ins Schleudern geraten

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Donnerstag, 05.10.2023, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 40-jähriger Mann, der gegen 11:15 Uhr mit seinem Mercedes auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs war, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte nach links. Dort kollidierte der Wagen mit dem VW Golf eines 64-jährigen Mannes. Beide Pkw prallten gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei wurden der Fahrer des VW und seine Beifahrerin leicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 45.000 EUR.

Stelle - Zeugensuche nach Unfallflucht

Bereits am 22.09.2023 kam es auf dem Edeka-Parkplatz an der Harburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14.50 und 15.10 Uhr ist ein dort geparkter Audi von einem unbekannten Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt worden. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen grünen Pkw gehandelt haben, der möglicherweise von einer Frau, die ein Kleinkind dabei hatte, geführt worden war.

Hinweise bitte an die Polizei in Stelle, Telefon 04174 668980.

