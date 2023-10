Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mutmaßlicher Schläger informiert selbst die Polizei - Suche nach Opfer verlief bislang negativ ++ Seevetal/Hittfeld - Pkw gestohlen

Marschacht (ots)

Mutmaßlicher Schläger informiert selbst Polizei - Suche nach Opfer verlief bislang negativ

Am Dienstag, 03.10.2023, gegen 04 Uhr, meldete sich ein 19-jähriger Mann über den Polizeinotruf. Er gab an, einem Unbekannten im Streit mit einem Stein auf den Kopf geschlagen und ihn anschließend in die Elbe gestoßen zu haben. An Details oder eine genaue Örtlichkeit könne er sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht erinnern.

Der 19-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, parallel liefen umfangreiche Suchmaßnahmen entlang der Elbe im Bereich Marschacht. Neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach mehreren Stunden wurde die Suche erfolglos eingestellt. Meldungen über vermisste Personen oder Hinweise von Zeugen sind bislang nicht eingegangen.

Der 19-Jährige wurde kriminaltechnisch untersucht. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wieder entlassen.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Seevetal/Hittfeld - Pkw gestohlen

In der Zeit zwischen dem 02.10.2023, 17 Uhr und gestern, 13.30 Uhr, haben Unbekannte einen grauen BMW 118d gestohlen. Der Wagen stand auf einem Parkstreifen in der Gustav-Becker-Straße, in Höhe des Bahnhofs. Wie die Täter den Wagen starten und wegfahren konnten, ist unklar. Sein Wert wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell