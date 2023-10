Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei stoppt Falschfahrer ++ Neu Wulmstorf - Raubüberfall auf Kiosk - Zeugensuche ++ Stelle - Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Brackel - Von der Fahrbahn abgekommen

Buchholz/A1 (ots)

Polizei stoppt Falschfahrer

Heute, 2.10.2023, gegen 2 Uhr, war eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Dibbersen kam den Beamten auf ihrer linken Fahrspur plötzlich ein Motorrad entgegen. Die Beamten schalteten sofort das Blaulicht ein und verzögerten den nachfolgenden Verkehr. Der Motorradfahrer hielt ebenfalls an und konnte auf dem Standstreifen überprüft werden.

Der 51-jährige Biker gab an, von der B 75 aus im Kreisverkehr Dibbersen offenbar die falsche Ausfahrt genommen zu haben. In der Annahme, auf eine Bundesstraße zu gelangen, sei er dann wohl in falsche Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Nach der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens konnte der Mann in der richtigen Richtung seine Fahrt fortsetzen.

Neu Wulmstorf - Raubüberfall auf Kiosk - Zeugensuche

Am Freitag, 29.9.2023, gegen 23:55 Uhr, betraten zwei schwarz gekleidete und maskierte Männer einen Kiosk an der Bahnhofstraße. Einer der Männer bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Der Mitarbeiter übergab sein Bargeld woraufhin beide Täter sofort zu Fuß in Richtung Ortsmitte flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung unter Beteiligung mehrerer Funkstreifenwagen konnten die beiden unbekannt entkommen. Der Angestellte blieb unverletzt.

Die beiden Täter waren circa 175 und 190 cm groß, schwarz gekleidet und maskiert. Zeugen denen das Duo möglicherweise aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Stelle - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit zwischen dem 30. September und dem 1.10.2023 haben Unbekannte in der Bahnhofstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Nachdem sie einen Sicherungsbügel aufgetrennt hatten, brachen die Täter das Innere heraus. Ob sie tatsächlich Beute mahten, ist noch unklar. Der Sachschaden ist jedoch beträchtlich.

Brackel - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntag, 1.10.2023, gegen 22:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Schmalenfelder Straße verursacht. Der Mann fuhr mit seinem VW auf der K 59 in Richtung Schmalenfelde. Hierbei kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Nach eigenen Angaben war er einer Wildschweinrotte ausgewichen und deswegen in den Seitenraum gelangt. Da bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizeibeamten sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell