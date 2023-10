Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: +++Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 29.09.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023, 12:00 Uhr+++

LK Harburg (ots)

Heidenau - Trunkenheitsfahrt infolge Alkohol

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Freitagabend ein Verkehrsteilnehmer beobachtet, welcher mit seinem Pkw die Kreisstraße 15 von Holvede in Rtg. Heidenau auffällig langsam befuhr. Aufgrund einer durchgeführten Polizeikontrolle konnte bei dem 61-jährigen Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,29 Promille festgestellt werden. Neben der Sicherstellung seines Führerscheins erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Buchholz i.d.N. - Einbruchdiebstahl in Kleingartenverein

In dem Zeitraum vom 24.09.2023, 12:00 Uhr bis 30.09.2023, 09:30 Uhr wurden jeweils ein Vorhängeschloss von zwei Gartenlauben auf unbekannte Art und Weise durchtrennt. Aus einer Gartenlaube wurde Werkzeug entwendet. Im Anschluss entfernte sich die unbekannte Täterschaft von den Tatörtlichkeiten.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

Buchholz i.d.N.- Einbruchdiebstahl in Geschäft

In dem Zeitraum vom 29.09.2023, 18:00 Uhr bis 30.09.2023, 07:00 Uhr verschafft sich eine bislang unbekannte Täterschaft mittels Einschlagen auf unbekannte Art und Weise der Glaseingangstür eines Geschäftes in der Neuen Straße Zutritt in das Objekt. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatten, flüchten sie unter der Mitnahme einer geringen Bargeldsumme in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-285 0 zu melden

Buchholz i.d.N.- Trunkenheitsfahrt infolge Alkohol

Ein 30-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr in den frühen Morgenstunden am Sonntag mit seinem Pkw die Tischlerstraße in Buchholz. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 0,58 Promille festgestellt werden. Es wurde gegen den Betroffenen eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Seevetal/Maschen- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmittag wurde ein Mercedes-Benz Transporter in der Hamburger Straße in Maschen im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizei Seevetal angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund eines Fahrverbots im europäischen Ausland ist der Führerschein zurzeit ohne Gültigkeit. Es wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Winsen Luhe - Schockanruf "Falsche Polizeibeamte" durchschaut

Falsche Polizeibeamte forderten telefonisch am Freitagmittag eine Summe von mehreren zehntausend Euro Bargeld als Kaution nach einem vermeintlich tödlichen Verkehrsunfall eines Angehörigen. Die Angerufene durchschaut den Betrug und beendete sofort das Gespräch.

Im Landkreis Harburg kommt es immer wieder zu Anrufen mit gleichgelagerten Sachverhalten. Die Polizei bittet nicht um die Herausgabe von Bargeld. Machen Sie daher keine Angaben zu ihren Finanzen und übergeben Sie keine Wertgegenstände. Legen Sie bei verdächtigen Anrufen auf.

Stelle - Verkehrsunfallflucht infolge Alkohol

Am Samstag, gegen 22:50 Uhr, hat eine aufmerksame Zeugin in Stelle auf einem Parkplatz beobachtet, wie ein 59-Jähriger mit seinem PKW einen Sachschaden an einem geparkten PKW verursacht hatte. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholisierung von 2,7 Promille feststellen. Neben dem Verlust des Führerscheins erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.

Stelle/Ashausen - Entlaufener Ziegenbock macht Bekanntschaft mit der Polizei

In Ashausen hat sich ein Ziegenbock gleich zwei Mal auf einen eigenständigen Spaziergang begeben. Am Samstag und Sonntag in den frühen Morgenstunden machte der Ausreißer Bekanntschaft mit der Polizei, welche ihn wohlbehalten beim heimischen Stall abgeben konnte.

Anschlussstelle Winsen-Ost - Trunkenheitsfahrt infolge Alkohol

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend führten Beamte des Polizeikommissariats Winsen (Luhe) sowie die Autobahnpolizei im Industriegebiet nahe der Autobahnanschlussstelle Winsen-Ost Verkehrskontrollen, insbesondere in Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit, durch. Hierbei wurde durch die Beamten der Autobahnpolizei ein 32-jähriger Fahrer eines Kleintransporters kontrolliert. Bei dem Mann konnte eine Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille und ein positiver Drogenschnelltest auf Betäubungsmittel festgestellt werden. Nach erfolgter Blutentnahme durch einen Arzt wird sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

A39 in Rtg. Lüneburg - In Schlangenlinien über die Autobahn

Am frühen Samstagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen auf der A39 in Richtung Lüneburg in Schlangenlinien fahrenden Pkw. Das betreffende Fahrzeug konnte durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) festgestellt und auf dem Autobahnparkplatz zwischen Winsen (Luhe) und Lüneburg angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 39-jährige Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille festgestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

