Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zahlreiche Pkw-Radsätze gestohlen ++ Tostedt - Vorfahrt missachte

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Zahlreiche Pkw-Radsätze gestohlen

Ein Autohaus an der Straße Bei den Kämpen ist bereits in der vergangenen Woche von Dieben heimgesucht worden. Am 22.9.2023, vermutlich in der Zeit zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr, begaben sich mindestens drei noch unbekannte Täter auf das umzäunte Firmengelände. Dort brachen sie einen Lagercontainer auf und entwendeten daraus zahlreiche Pkw-Radsätze, die sie anschließend über den Zaun hoben. Dort verluden die Täter die Reifen in einen Transporter und machten sich damit aus dem Staub. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen an der Straße Bei den Kämpen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Tostedt - Vorfahrt missachtet

Auf der B 75 kam es am Mittwoch, 27.9.2023, gegen 10:45 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Eine 71-jährige Frau wollte mit ihrem Ford die Bundesstraße, von der Hamburger Straße kommend, in Richtung am Baggersee überqueren. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines 63-jährigen Mannes, der mit seinem Pkw von Buchholz in Richtung Tostedt auf der Bundesstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. An den beiden PKW entstandenen von rund 15.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell