Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher in Spielothek

Marschacht (ots)

Am frühen Montagmorgen, 25.09.2023, gegen 03:50 Uhr, wurde der Polizei eine Alarmauslösung bei einer Spielothek in der Elbuferstraße in Marschacht mitgeteilt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte auf der Rückseite des Gebäudes ein aufgebrochenes Fenster festgestellt werden. Die Täter hatten sich bereits vom Tatort entfernt. In dem Gebäude wurde festgestellt, dass dort mehrere Türen aufgebrochen worden waren. Die Ermittler werten derzeit die festgestellten Spuren aus, bitten jedoch um Zeugenhinweise unter 04171/ 7960

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell