Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bei Fahrraddiebstahl gestört ++ Toppenstedt/A7 - E-Bike verloren ++ Marschacht - Zeugensuche nach Verkehrsunfall ++ u.w.M.

Buchholz (ots)

Bei Fahrraddiebstahl gestört

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag, 21.9.2023, versucht, in der Breiten Straße ein E-Bike zu stehlen. Gegen kurz nach 17:00 Uhr beobachtete ein Zeuge die beiden, wie sie mit der Sattelstange eines anderen Fahrrades versuchten, das Schloss des E-Bikes aufzudrehen. Als die Täter bemerkten, dass sie beobachtet werden, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß. Die beiden waren circa 170 cm groß und von schlanker Statur. Beide waren mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer schwarzen Cap bekleidet. Ein Mann trug eine hellgraue Jogginghose, der andere eine dunkelblaue Hose.

Zeugen, denen, dass Duo ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Toppenstedt/A7 - E-Bike verloren

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hannover, kam es am Donnerstag, 21.9.2023, zu einer Verkettung von Unfällen. Gegen 6:04 Uhr verlor der 66-jährige Fahrer eines Seat sein E-Bike, dass auf einem Fahrradträger montiert war. Das Rad fiel auf die Fahrbahn. In der Folge fuhren vier weitere Pkw-Fahrerinnen und -fahrer über das Rad und beschädigten dadurch ihre Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 EUR.

Marschacht - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

An der Elbuferstraße, in Höhe des Rewe-Marktes, kam es am Donnerstag, 21.9.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:15 Uhr wollte ein 93-jähriger Mann mit seinem PKW den Parkplatz nach rechts in Richtung Drage verlassen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 64-jährigen Radfahrerin, die ihrerseits auf dem linksseitigen Radweg der Elbuferstraße in Richtung Tespe unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die 64-Jährige leicht verletzt wurde. Nach kurzer Ansprache setze der 93-jährige seine Fahrt fort.

Die Polizei in Marschacht sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04176 948930.

Buchholz - Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Geschädigte

Am Mittwoch, 20.9.2023, gegen 14:40 Uhr, wurde der Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Ein Zeuge hatte auf der B 75 einen PKW bemerkt, der in Schlangenlinien geführt wurde und dabei immer wieder die Mittellinie überfuhr. Das Fahrzeug bog an der Steinbecker Straße in Richtung Innenstadt ab. Hierbei kam es nach Angaben des Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Obwohl die Ampel rot gezeigt habe, sei die Frau weiter gefahren. Eine Fußgängerin, die gerade mit ihrem Hund die Fahrbahn überqueren wollte, habe zur Seite springen müssen, um nicht vom PKW erfasst zu werden.

Das Fahrzeug konnte wenig später von der Polizei angehalten werden. Die 59-jährige Fahrerin hatte zwar keinen Alkohol konsumiert, stand aber nach eigenem Bekunden unter Medikamenteneinfluss. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und bittet die etwa 45-50 Jahre alte Fußgängerin, die mit ihrem schwarzen Hund von der Steinbecker Straße kommend, die Fußgängerampel der B 75 überqueren wollte, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Winsen - Verkehrsunfallfluchten

Auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße kam es am 19.9.2023 zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 13:05 Uhr ist ein dort geparkter schwarzer BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren Stoßfänger beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Bereits am 16.9.2023 kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Winsener Landstraße ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort war ein schwarzer Golf in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr durch ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Es entstand Sachschaden am hinteren linken Kotflügel. Auch hierzu sucht die Polizei Winsen Zeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell