POL-WL: Scheibe eingeschlagen und Handys geklaut ++ Buchholz i. d. N. - Unbekannte stehlen Harley Davidson

Gegen 02.40 Uhr am frühen Dienstagmorgen (19.09.2023) wurde der Polizeiinspektion Harburg durch ein Sicherheitsunternehmen ein Einbruchalarm bei einem Telefondienstleister in der Breiten Straße in Buchholz mitgeteilt. Obwohl die Einsatzfahrzeuge nur wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Nachdem die Täter die Scheibe der Tür eingeschlagen hatten durchsuchten sie offensichtlich die Räumlichkeiten und entwendeten eine Vielzahl von Elektronikgeräten, vornehmlich Handys. Die Ermittler konnten eine Reihe von Spuren feststellen, deren Auswertung noch andauert. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04181/ 2850. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Buchholz i. d. N. - Unbekannte stehlen Harley Davidson

Die Polizeiinspektion Harburg bittet um Zeugenhinweise zu einem Motorraddiebstahl in der Straße Hasenkamp in Buchholz. Unbekannte Täter haben dort in der Zeit von Sonntag, 17.09.2023, 19:30 Uhr, bis Montag, 18.09.2023, 09:20 Uhr, ein am Fahrbahnrand abgestelltes Motorrad entwendet. Es handelt sich dabei um eine schwarze Harley Davidson VRSCDX mit dem Kennzeichen HH-TI 66. Das Motorrad hatte einen Wert von etwa 23.000 Euro. Hinweise bitte unter 04181/ 2850

